No hubo conciliación entre el expresidente Uribe y madres de Soacha

Las madres lo denunciaron ante la Corte por los delitos de injuria y calumnia, ya que señaló que algunos de estos jóvenes estaban incurriendo en actividades ilegales.



El exmandatario expresó en su cuenta el 25 de junio del 2015: “en reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”.

Publicidad



El expresidente insistió en que efectivamente se había reunido con ellas (generalizando) y que algunas que no recuerda cuantas ni cuáles si le dijeron que sus hijos eran delincuentes.