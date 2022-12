“No hubo fraude, pero sí manipulación de información”: senador Juan Carlos Vélez

resultados y que, de lo contrario, cómo se explica que de las 95.918 mesas, en un total de 7.791 no se registren votos por el Centro Democrático.

“Demostramos claramente que hubo manipulación de la información. Nosotros no nos estamos inventando esto”, dijo el legislador, quien aclaró que esto no quiere decir que haya habido fraude, sino que “no se dio la información que era”.

Vélez afirmó que es muy posible que la información de esas más de 7 mil mesas no sea incluida en el escrutinio y explicó que “hay una posibilidad enorme de que se cometa un fraude en los escrutinios que se estén realizando, para robarle las 2 o 3 curules a las que tiene derecho del Centro Democrático”.

“Si no se informan esas mesas, es muy posibles que esas mesas sean reportadas en los escrutinios, como ha venido ocurriendo en el pasado y entonces se consolida el fraude y entonces esos 250 mil votos se pueden perder”.

El senador insistió en que hay que esperar el escrutinio pero aseguró que lo que está haciendo el Centro Democrático es evitar que se consolide el fraude.

“Nosotros estamos esperando el escrutinio, pero si nosotros desde ya no hacemos un control previo y no montamos un plan especial, esas mesas no las terminan robando como me ocurrió a mí hace cuatro años en Bogotá, donde escondieron 500 mesas, que no aparecieron en el escrutinio”, explicó al agregar que “esas mesas son las que se utilizan para hacer fraude porque con ellas le quitan a uno y le ponen al otro”.

Este es el comunicado en el que Centro Democrático denuncia el supuesto fraude:

Bogotá, 12 de marzo de 2014

COMUNICADO

1. La Registraduría Nacional del Estado Civil hizo entrega oficial al Centro Democrático, por intervención de la Procuraduría General de la Nación, de la información consolidada mesa a mesa del preconteo de la jornada electoral para Congreso de la República que fue publicada en la página Web de la misma entidad el 9 y 10 de marzo de presente año, información que actualmente se mantiene en su sitio Web.

2. Esta información alimentó cada uno de los 44 boletines que hasta el momento han sido presentados oficialmente y que determinó los resultados para cada uno de los partidos políticos, que participaron en las elecciones al Congreso de la República.

3. El departamento de Auditoria de Sistemas y Día Electoral de la campaña Centro Democrático, integrado por ingenieros de sistemas, especialistas en telecomunicaciones, abogados y administradores de empresas especialistas en campañas, practicaron una auditoría integral e interdisciplinaria de la información oficial entregada por la Registraduría.

4. Después de un análisis cualitativo y cuantitativo, se encontraron los siguientes hallazgos:

A. En el consolidado nacional publicado el 9 y 10 de marzo, se dejó de reportar la votación obtenida por el Centro Democrático en 7.971 mesas a nivel nacional y consulados de las 97.414 instaladas, de la cuales de las cuales se han informado 95.918 (hasta el lunes 10 de marzo), lo que representa el 8,3 por ciento.

B. Contrastadas estas mesas, no reportadas con sus correspondientes actas de escrutinio (Formularios E-14), se evidenció que en la gran mayoría de ellas aparecen votos depositados a favor de la lista del Senado Nacional del Centro Democrático.

C. Por ejemplo, sólo en la ciudad de Medellín, se dejaron de reportar 66 mesas en el preconteo publicado los días 9 y 10 de marzo por la Registraduría, en las que aparecen un total de 2.604 votos no contabilizados. Así mismo, entre otros, en el municipio de Soledad, Atlántico, en donde el Centro Democrático obtuvo una de sus menores votaciones, se dejaron de reportar 45 mesas para el movimiento, en las que están consignados un total de 260 votos no reportados ni sumados en los boletines.

D. Esto significa que, según la proyección realizada, se dejaron de reportar en los boletines públicos de la Registraduría, más de 250 mil votos a favor del Centro Democrático debidamente depositados por los electores y consignados en las actas de escrutinios de esas 7.971 mesas.

E. En los mismos formularios E-14 analizados, se encontró que las sumas de los subtotales de las listas preferentes de otros partidos políticos, en muchos casos, resultaron menores que el total consignado en cada formulario E-14. Por ejemplo, en la mesa 26, del puesto de votación José Castillo Bolívar, en la Zona 3 de Soledad, Atlántico, la suma de los votos de los candidatos del Partido Conservador es de 30, y se consignaron en el total 50 votos, es decir, que le sumaron 20 votos más que no existen físicamente. En contraste, en la mesa 16 del puesto de votación Escuela Arzobispo García, en la zona 4 de Medellín, Antioquia, se totalizaron 2 votos por Centro Democrático, y en el subtotal se consignaron 44 votos, es decir, se le disminuyeron 42 votos a nuestro partido.

F. Otra evidencia. Se observó que entre el boletín 44 y la información entregada el lunes (10 de marzo) al medio día, se encontraron reportadas 54 mesas que suman 179.084 votos adicionales, lo que representa un promedio de 3.316 votos por mesa, mientras que el promedio nacional es de 121 votos por mesa.

5. Más del 80 por ciento de estas 7.971 mesas fueron reportadas a partir del Boletín 17. Esto explica por qué desde ese momento, todos los demás partidos políticos registraron votos en esas mesas, menos el Centro Democrático. Ahora entendemos la razón por la cual la tendencia ascendente del Centro Democrático en los boletines de la Registraduría cambió abruptamente en su contra.

6. Recordamos a la opinión pública nacional e internacional que el Centro Democrático denunció previo a las elecciones, la negativa de la Registraduría Nacional de permitir a técnicos del partido la realización de pruebas de auditoría al sistema de escrutinios, lo cual está ordenado por la Ley, y fue solicitado desde el 26 de febrero anticipándonos así a esta grave anomalía.

7. Estas pruebas serán entregadas hoy al señor Procurador General de la Nacional, al Fiscal General y a la Misión de Observación Electoral de la OEA.

8. Exigimos a la Registraduría Nacional enmedar esta grave omisión en el pre-conteo publicado en los boletines, respecto a la información de los escrutinios de mesa no repotados y que existen físicamente, lo cual modifica sustancialmente el resultado electoral y la composición del Congreso.