Como una noticia “extraordinaria” calificó la excongresista Piedad Córdoba la firma este jueves del cese bilateral con las Farc.

A juicio de Córdoba “la paz de Colombia es paz de la región” y que lo que viene es buscar la reconciliación y la convivencia en los territorios.

“No más mensajes de odios, no más lenguajes cifrados. No más macartizaciones ni exclusiones”, expresó.