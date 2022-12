No me arrepiento de haber apoyado la reelección de Ordóñez: Presidente Santos

posiciones diferentes a las del Gobierno”.

En cuanto a los fuertes enfrentamientos entre Ordoñez y el fiscal Eduardo Montealegre por el tema de la paz, afirmó que “son debates necesarios para la democracia, lo que no me gusta es que esté en cabeza de ellos, no me parece sano”.

Santos aseveró que en la “disputa” le da la razón a Montealegre pues “total impunidad es pretender juzgar a todos los guerrilleros y quererlos meter a la cárcel porque eso tomaría 200 años”.