No me creo ganador de las elecciones en Cali: Angelino Garzón

El expresidente Angelino Garzón, candidato a la Alcaldía de Cali por el Partido de La U, dijo que, pese al respaldo con el que cuenta, no se siente ganador de la contienda electoral del mes de octubre.



“Aprendí de mi mamá, que era una vendedora de plaza de mercado, que uno no puede ensillar un caballo que no tiene”, dijo. (Lea también: Partido de La U oficializa candidatura de Angelino Garzón a la Alcaldía de Cali )



Agregó que solo hasta el 25 de junio, tendrá la plena certeza de que será candidato y que esa decisión le corresponde al Partido de La U.



Indicó que de llegar a ser elegido alcalde llamará al presidente Juan Manuel Santos para trabajar de la mano con el Gobierno Nacional. (Lea también: Alianza Verde respaldaría a La U si entregan aval a Garzón para Alcaldía de Cali )



“Todos los gobernantes locales o regionales, más allá si coinciden políticamente o no con el presidente de turno, para hacer una buena gestión deben trabajar con el Gobierno Nacional”, indicó.



De otro lado, dice que cree en la unidad en la diferencia, en relación a las diferencias que tiene con el Gobierno del presidente Santos y su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe.