No me gusta remover alcalde elegido popularmente, pero es la ley: Santos

Durante un foro de Caracol Radio en el que varios jóvenes de Latinoamérica le preguntaron a Juan Manuel Santos sobre temas de la política en Colombia, el mandatario se refirió a su decisión sobre el caso Petro afirmando que se comportó “siguiendo los parámetros al pie de la letra. No me salido de esos principios” y agregó que “desde el principio le dije a Petro y al procurador que me voy a regir por las leyes y la Constitución, lo que juré, porque son la base de la democracia”.

El presidente Juan Manuel Santos oficializó el miércoles la destitución e inhabilidad que emitió la Procuraduría en contra de Gustavo Petro al no acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, porque vulnera la institucionalidad colombiana.

El mandatario además anunció que el ministro Rafael Pardo asumirá como alcalde encargado.