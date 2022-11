No me gustaría que juzgaran mi vida privada: Ancelotti respalda a C. Ronaldo

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, optó por no juzgar el comportamiento de Cristiano Ronaldo y los jugadores de la plantilla que estuvieron en su fiesta de cumpleaños tras el 4-0 encajado en el Vicente Calderón, y defendió "la seriedad y profesionalidad", respetando la crítica del madridismo.



"Nunca he evaluado la vida privada de los jugadores y no voy a empezar hoy a evaluarla. Cada uno tiene que hacer lo que quiere", aseguró Ancelotti en su primera respuesta de la rueda de prensa previa al regreso de la Liga.



"El problema es que alguien puede pensar que esto va a afectar la seriedad y profesionalidad de los jugadores", prosiguió. "En este sentido aclaro que han demostrado siempre su profesionalidad, ganando y mostrando compromiso con esta camiseta. En la vida privada cada uno hace lo que quiere, yo evalúo la forma profesional de los jugadores y en este sentido no tengo duda".



En ningún momento de su comparecencia Ancelotti quiso dar su opinión sobre la fiesta y protegió a los jugadores que participaron de ella. "Mi opinión personal no tiene sentido porque nunca me ha gustado evaluar la vida privada de los jugadores, evalúo la profesional. Lo que ocurre en el campo y los entrenamientos".



"Después cada uno tiene su vida y yo la mía. No me gustaría que nadie juzgase mi vida privada", añadió.



Por último, preguntado por la reacción que tendrá la afición del Real Madrid que acuda al estadio Santiago Bernabéu al encuentro ante el Deportivo de la Coruña, el técnico italiano respetará cualquier comportamiento, consciente de que ha dolido mucho la goleada encajada en el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid.



"La frustración de la afición la entiendo porque es la nuestra. Que nadie piense que nosotros nos fuimos contentos después del partido, estábamos tristes y enfadados. Vamos a reaccionar, no sé qué va a pasar en el estadio pero desde siempre la afición ha mostrado mucho cariño al equipo. De vez en cuando la crítica es buena para tener una reacción positiva", sentenció.



EFE.