“No me he reunido con funcionarios de la Casa Blanca”: comisionado de Paz

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, aseguró que no se ha reunido con ningún funcionario de la Casa Blanca. La respuesta fue entregada en uno de los cuestionarios que emitieron desde la comisión segunda del senado, los congresistas Iván Cepeda y Antonio Sanguino.

Los parlamentarios cuestionaron al funcionario sobre si ha tenido algún tipo de reunión con funcionarios de Washington para hablar la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo.

El alto comisionado de paz señaló: “No me he reunido con funcionarios de la Casa Blanca para discutir la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo”.

El senador Iván Cepeda, pidió la renuncia del funcionario por considerar que no cumple con las labores propias de su cargo.

“Doctor Ceballos, se lo hemos solicitado de manera reiterada, pero vemos que no va a acceder a nuestra solicitud de renunciar al cargo que ocupa hoy. Dada que esta es la circunstancia, yo quiero señalar que, en el día de hoy, mi colega el senador Antonio Sanguino vamos a entablar en contra suya una queja disciplinaria por violar la Constitución”.

La respuesta del comisionado de Paz se dio en medio de un debate de control político por su respuesta de respaldo a la administración de los Estados Unidos de incluir al gobierno de la isla en el registro de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo y el proceso de paz.