“No me importa que Navarro Wolff me intentara pegar”: venezolano Lorent Saleh

del candidato del Partido Verde.

En Mañanas BLU, Saleh dio su versión de los hechos ocurridos este jueves en la tarde, que quedaron registrados en video. En las imágenes Navarro se sale de casillas e intenta golpear al joven cuando este le dice cobarde por no pronunciarse contra las muertes de estudiantes en las protestas de Venezuela.

Saleh negó que hubiera planeado el incidente pues fue el propio Navarro Wolff el que llegó a la cafetería donde estaba a entregarle publicidad. “Nosotros no lo provocamos, él entró a pedirnos que votáramos por él”, afirmó en Mañanas BLU.

El joven, quien dijo desconocer el pasado como integrante del M-19 de Navarro Wolff, aseguró que el candidato se alteró cuando le preguntó por la situación de violencia en Venezuela que ha dejado a varios estudiantes muertos. “Por qué nosotros tenemos que decir algo”, le habría respondido el constituyente.

“Lo que le molestó más es que la gente que estaba con él comienza a preguntarle también y yo le digo que no sea cobarde, entonces regresa y me dice cabrón y que me va a joder”, relató.

Saleh, reconocido en su país por su activismo como líder estudiantil y vinculado a los movimientos de ultraderecha de Colombia, manifestó que el candidato al Senado le intentara agredir, “lo que me duele es que un señor que está haciendo política sea capaz de estar de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela”.

El joven negó pertenecer a movimientos de ultraderecha en Colombia: “cómo a un moreno con cara de indio que yo tengo le dicen neonazi. Ni soy nazi, ni me parezco a un nazi, ni quiero serlo ni creo” y aseguró que no tendría problema en reunirse con grupos políticos de cualquier ideología.

Finalmente, apuntó que permanece en Cúcuta a la espera de una misión humanitaria internacional que llevará medicamentos a la frontera.