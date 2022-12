No me perturba ninguna encuesta porque no estoy buscando reelección: Iván Duque

En su discurso en la ciudad de Yopal, el presidente Iván Duque lanzó ‘dardos’ a quienes consideran que él busca recibir elogios. El mandatario aseguró que, contrario a eso, su Gobierno camina por el tramo de entregar resultados.

“Ante la inquina, como dijo el general Santander, no hay nada mejor que el resultado, Ante la ponzoña, no hay nada mejor que el resultado. A mí, más que producir aplausos, lo que más me interesa es resolver los problemas de Colombia, porque hay algunos que gobernaron para los aplausos y lo que hicieron fue dejar envejecer los problemas del país”, dijo Duque.

El Jefe de Estado se refirió de las encuestas que por estos días lo tienen con una baja calificación entre los colombianos. Dijo que no lo perturban, pues no pretende reelegirse en su posición de presidente.



“Yo aceptó las críticas, pero la que no me pueden hacer es que yo gobierno con tesis distintas a las que me hice elegir. Por eso a mí no me perturba ni me molesta ninguna encuesta, porque yo no tengo de frente la tentación de la reelección para estar buscando solamente lo popular”, afirmó.



En medio, del lanzamiento de las actividades en conmemoración del Bicentenario de Colombia, Duque dijo que el ejemplo de los próceres ha sido honrar y cumplir en pro de un buen porvenir de la sociedad.

“Aunque hay algunos que pretenden siempre trabajar sobre el fracaso de quién gobierna para construir de ahí su porvenir político, lo que terminan haciendo es destruyendo los sentimientos de esperanza en una nación. Por eso hay que estar por encima de esas consejas, de esas trapisondas usuales de la vieja política y elevar el discurso. Cuando algunos acuden a la bajeza, se responde con altura y es por eso que mi tarea no va a estar jamás en la pequeña política de la diatriba, de la ponzoña, sino aprender de nuestros padres fundadores”, agregó el presidente.

Su discurso concluyó con lo que muchos consideran un ‘indirectazo’ a otros gobiernos: Duque dijo que no se puede permitir el envejecimiento de los problemas del país, recalcando que no busca aplausos sino resultados.

