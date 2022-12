No me proclamé primera dama de la justicia, pero sí de la Corte: Martha Pineda

Martha Cristina Pineda, procuradora judicial y esposa del magistrado José Leónidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aclaró en los micrófonos de BLU Radio el por qué la llaman la ‘primera dama’ de la justicia.



“No me autoproclamo en ningún momento, allí firmo como primera dama de la Corte Suprema de Justicia y lo hago en sentido literal”, dijo Pineda refiriéndose a las invitaciones que entregó a las esposas de nueve magistrados con motivo de un evento paralelo al XVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria en Cartagena, organizado por el tribunal.



“En ninguna parte se prohíbe que a la esposa del presidente de la Corte se le diga primera dama, no estoy usurpando un cargo”, señaló Pineda indicando que en otros países se le llama así a las esposas del presidente del Corte Suprema de Justicia.



“Esto se hizo únicamente con la finalidad de repartir la invitación a las esposas de presidentes de cortes en otros países, es solo una medida protocolaria”, señaló la procuradora judicial quien además agregó que no le molesta que la llamen así, siempre y cuando no sea para hacerle bullying.