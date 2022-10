No me temblará la mano para extradición de Santrich si se comprueban delitos: Santos

Publicidad

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que no le temblará la mano para autorizar la extradición de Seusis Hernández, alias Jesús Santrich, si se comprueban delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

“El acuerdo es claro y lo cumpliré de manera estricta: no extraditaré a nadie por delitos cometidos antes de la firma del acuerdo y con ocasión del conflicto (…) Ahora bien, si cumplido el debido proceso –y con pruebas irrefutables— hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo el concepto de la Corte Suprema”, señaló el mandatario.

En su declaración, el jefe de Estado aseguró que hay "pruebas contundentes" contra Santrich por narcotráfico. Según Santos, esos delitos, al parecer, fueron cometidos después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, el 24 de noviembre de 2016.

“El fiscal general de la Nación me ha informado que, como resultado de rigurosas investigaciones, tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Seusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo”, dijo.

Asimismo, destacó que la mayoría de los exguerrilleros de las Farc han cumplido los acuerdos de La Habana y firmados por esa guerrilla y el Gobierno Nacional.

“La inmensa mayoría de los excombatientes ha cumplido de buena fe con el acuerdo, con la ley y con la constitución. A todos ellos les garantizamos que se respetará el acuerdo, en particular el tratamiento especial judicial y su reincorporación”, precisó.

“No importan las dificultades. Debemos seguir trabajando para construir la paz, que es el mejor legado que le podemos dejar a las próximas generaciones. Es mi compromiso. Hasta el último día de mi gobierno. Hasta el último día de mi vida”, finalizó el mandatario de los colombianos.