“No negamos la realidad, pero reportaje es estigmatizador”: Alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria , dijo en BLU Radio que nadie niega la realidad de la prostitución, narcotráfico y de abuso sexual que se vive en la ciudad, pero que le parece exagerado el documental del periodista Guillermo Galdos que presenta a la capital de Antioquia como “el burdel más grande del mundo”.

Publicidad

Gaviria aseguró que no es cierto que las autoridades estén con los brazos cruzados y dijo que sí se realizan acciones para combatir esa realidad. Además, criticó que en el video de 12 minutos no se presenten cifras y se base únicamente en la estigmatización que históricamente ha tenido la ciudad.

“No es un informe que esté sustentado en cifras, sino en uno o dos hechos que yo podría decir que se pueden personificar en cualquier ciudad del mundo”, dijo el mandatario local.

Publicidad

Agregó que poner a Medellín “estigmatizándola” con la frase que encabeza el reportaje periodístico es completamente desproporcionado.

Publicidad

“Decir que las autoridades de Medellín no están haciendo nada es completamente injusto”, manifestó Gaviria al recordar las operaciones que se han adelantado en contra del flagelo de la prostitución y de otros temas que aquejan a la capital antioqueña.

“Hemos hecho operaciones concretas en los lugares donde se presentan este tipo de actividades y las estamos atacando. Yo personalmente he hecho recorridos por el centro de la ciudad y por las áreas en las que se presentan más problemáticas”, dijo.

Publicidad

Agregó que el problema de la prostitución no es solo de Medellín, sino de las grandes ciudades del mundo y que por lo tanto decir que la ciudad es el burdel más grande, es falta de rigor periodístico.

Publicidad

“Hay delitos sexuales en otras ciudades de Colombia, en ciudades de Asia, en ciudades de América Latina. No estamos negando esa realidad, pero cuando no se dan cifras, no se dan datos, sino que se toman uno, o dos casos y con eso quiere decir que es la situación más grande del mundo, ahí no hay seriedad periodística”, argumentó.

Finalmente, Gaviria aseguró que no entablará ningún tipo de acción en contra del periodista porque su administración respeta la libertad de expresión.

Publicidad

El reportaje publicado en la página web de Channel 4 dice, entre otras cosas, que los barrios de Medellín son acechados por bandas criminales que controlan el negocio del sexo y que las transacciones pueden involucrar a jovencitas vírgenes por elevadas sumas de dinero.

Publicidad

Sobre este tema, el periodista Guillermo Galdos dijo en entrevista con BLU Radio que los colombianos, en vez de sentirse indignados con él, deberían indignarse por lo que están viviendo las niñas de 10 años en la capital de Antioquia.

“Pero sabes qué, las verdades duelen, si están tan ofendidos, vayan a hacer algo con esas niñas de 10 años que ofrecen servicios sexuales (…) el título del reportaje no es el problema, oféndanse por lo que se ve en las calles”, manifestó Galdos

Publicidad

(Escuche también: Medellín rechaza reportaje que la presenta como el "mayor burdel del mundo" ).