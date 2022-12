No nos oponemos a consulta antitaurina; advertimos tiempos: Registraduría

En diálogo con Blu Radio, el registrador delegado para Asuntos Electorales, Alfonso Portela, aseguró que no se están oponiendo a la realización de la consulta antitaurina que plantea el Concejo de Bogotá, sino que advierten que por tiempo es posible que no llegue a coincidir con las elecciones del 25 de octubre.



“No nos estamos oponiendo a la consulta antitaurina, advertimos si los tiempos previos del trámite que debe agotarse para la consulta permite que el proceso coincida con las elecciones del 25 de octubre, porque tratándose de un mecanismo de participación ciudadana tenemos la obligación de adelantar lo correspondiente para que la ciudadanía se pronuncie”, indicó. (Lea también: ¿Está de acuerdo o no con las corridas de toros en Bogotá? Crece la polémica ).



Portela manifestó que lo ideal es que la consulta se hiciera en el marco de las próximas elecciones para que no salga costoso y aprovechando el montaje de la infraestructura, ya que de llevarse a cabo en otra fecha costaría 35 mil millones de pesos. Además, explicó los trámites que se deben agotar antes de que la convocatoria se formalice en la Registraduría, lo cual evidencia que por falta de tiempo no sería posible ejecutarse en octubre.



“La ley establece 20 días para el pronunciamiento, posteriormente tendrá que ir al Tribunal de lo Contencioso que tendrá 15 días, y además hay 10 días para que ciudadanos y Ministerio Público se pronuncien. Luego pasa al despacho de la Alcaldía para la convocatoria que son 8 días, y a los 3 meses siguientes de ese agotamiento se puede producir la votación”, aseguró. (Lea también: Concejo de Bogotá aplazó discusión sobre consulta antitaurina ).



Finalmente, añadió que de formalizarse la Registraduría procede a activar la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda para efectos de la preparación del proceso.



Por su parte, la secretaria general de la Alcaldía, Martha Lucía Zamora, informó que ya fue radicada ante el Concejo la ponencia para llevar a cabo la consulta, e indicó que en sus cálculos sí alcanzarían a cumplir el tiempo para que se realice en el marco de las elecciones de octubre.



“Ayer se registró con los requisitos que tiene la nueva ley 1757, es decir con la firma del Alcalde y los siete secretarios. Solamente faltaría el debate de escuchar a todas las partes y luego proceder a la votación. Tenemos el tiempo, creo que los términos se van a dar, en el Concejo o falta nada más”, aseguró.

Publicidad

En cuanto a la intervención de la Plaza de Toros, dijo que no proviene de una decisión caprichosa para no cumplir con un fallo, sino que debe garantizarse que a futuro este lugar va a ser “un escenario seguro”.