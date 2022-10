No nos sentimos satisfechos con crecimiento económico del 2 % en 2016: Santos

El Diario La República entregó el galardón del empresario del año 2017 a Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos.



"Abogo para que se defienda al empresario de bien, para que no se estigmatice al sector privado", dijo.



En la condecoración participó el Presidente Juan Manuel Santos quien se mostró insatisfecho con la cifra del crecimiento económico del 2% en el 2016.



"2% no es suficiente, es lejos de lo que podemos crecer en Colombia. Puede ser un consuelo que el año pasado América Latina tuvo un crecimiento negativo y que junto con Perú somos líderes en materia de crecimiento, pero no podemos contentarnos porque podemos crecer mucho más", señaló.



Agregó que esta cifra está muy por encima de muchos pronósticos pero que no es la ideal.



Santos anunció que este jueves se reunirá con varios congresistas de Estados Unidos para seguir fortaleciendo las relaciones económicas.



"Llega esta noche una delegación muy importante de senadores americanos, el presidente y copresidente del Comité de Apropiaciones, dos de los senadores más importantes con otros dos senadores demócratas. Y esos van a determinar cuánto es que Estados Unidos va a poner en Paz Colombia", explicó.



El mandatario calculó que entre inversiones privadas y públicas, el país recibirá una inyección de unos $40 billones, lo que le permitirá crecer 1,3 puntos porcentuales adicionales este año.



El jefe de Estado recordó el presidente Donald Trump le ha expresado su interés en continuar estrechando lazos con Colombia.