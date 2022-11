No olviden que el país se benefició cuando gasolina estuvo costosa: MinHacienda

El viceministro de Hacienda y Crédito Público, Andrés Escobar, afirmó en Mañanas Blu que cuando la gasolina se dio a la alza fue el Presupuesto Nacional el que subsidió los precios, beneficiando a los colombianos frente al costo internacional, luego de conocerse los artículos en la Reforma Tributaria que hacen que el precio del combustible no baje.

“Sí los colombianos van a pagar un precio relativamente más alto que el internacional, pero no se nos puede olvidar que cuando estuvieron altos los precios hubo un subsidio que favoreció a los colombianos, y pues ahora estamos en la situación inversa. Lo que tiene que tener claro el país es que el beneficio fue para el usuario durante varios meses o años”, aseguró.

Sobre los ‘micos’ a la reforma que denunció el senador Luis Fernando Velasco , Escobar indicó que es mentira que el texto se haya conocido a última hora, pues fue discutido en Senado y Cámara de Representantes, lo que según el viceministro quedó consignado en actas.

“En la Cámara de Representantes se acogió el texto del Senado sin hacer cambios, ese tema no fue algo que se conociera a última hora. Se discutió con los ponentes y en la plenaria del Senado el texto fue conocido. No fue una cosa a última hora. Yo sí le diría al senador Velasco que se revisen las actas y las gacetas porque ese tema fue discutido y el Gobierno no hizo ningún esfuerzo ni intención de meter ningún mico”, dijo.

Escobar explicó que el artículo fue creado bajo la necesidad de un fondo de equilibrio, que consiste en ahorrar aunque la gasolina frente a los precios internacionales sean bajos, para así afrontar las épocas de precios altos.

“Lo que se hizo en la reforma tributaria fue crear la posibilidad de que en la época de precios bajos haya la posibilidad de ahorrar, previendo pasar a la época de los precios altos. Que cuando el presupuesto estuviera subsidiando el precio frente al internacional era que cuando los precios bajen la situación pueda cambiar, por eso se llama un fondo de estabilización”, señaló.