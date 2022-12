No pediría a Paulina Vega que renuncie a corona de Miss Universo: Lupita Jones

Lupita Jones, directora del certamen de belleza de México, exMiss Universo en 1991, se refirió en Mañanas BLU a las declaraciones xenófobas del magnate y aspirante a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump (Lea también: Donald Trump sube en las encuestas pese a declaraciones contra mexicanos ).



“Lo hemos recibido como todos los mexicanos, nos sentimos profundamente ofendidos y lastimados con estas declaraciones. Me parece aberrante que este tipo pretenda presidir uno de los países más importantes del mundo”, dijo.



Frente a la presión que se le está ejerciendo desde algunos lugares a Paulina Vega, actual Miss Universo, para que renuncie a la corona o al menos se manifiesta al respecto, Lupita Jones aseguró que no debe hacerlo ya que este reconocimiento lo ganó limpiamente (Lea también: Macy's, la mayor tienda de ventas al por menor, rompe relación con Donald Trump ).



“La compadezco mucho por estar viviendo esta situación (…), es algo que ella ganó limpiamente para Colombia, lo que le podría sugerir es que como latina debe demostrar lo que sí somos, no le pediría que renuncia a su corone; mejor trabajar más y mejor, demostrar con hechos lo que eres y representas para todos nosotros”, aseguró.



Pese a la polémica, el magnate ha reiterado sus críticas a la inmigración, dice que todo el revuelo está "motivado políticamente" para limitar su libertad de expresión.



Con EFE