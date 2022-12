No perdonar a secuestradores de mi papá nos hace seguir secuestrados: Lizcano

El senador Mauricio Lizcano, cuyo padre estuvo secuestrado por la guerrilla de las Farc, habló en BLU Radio sobre el perdón a los victimarios.



Dijo que aunque respeta la posición de algunas víctimas de no perdonar: “Decidimos tomar la decisión de perdonar inclusive antes de que sucediera lo que sucedió en La Habana la semana pasada”.



“Odiar a los secuestradores o no perdonar a los secuestradores de mi padre nos obliga a seguir secuestrados, a seguir 9 años ante las cadenas del secuestro de mi padre. Nosotros tomamos la decisión de que esa era una página que había que pasar”, añadió.



El congresista hizo un llamado a abrir el debate en el país sobre la reconciliación espiritual “porque en la medida en que ese paso no lo demos los colombianos, seguramente el proceso de paz se quedará en unos documentos y unas leyes”.



Cabe recordar que el papá del senador, el excongresista Óscar Tulio Lizcano, fue secuestrado en el año 2000 por integrantes de las Farc en el municipio de Riosucio, Caldas, y se escapó de sus secuestradores en el año 2008.





