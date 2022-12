No podemos negociar nuevo programa de ayuda a Grecia antes de referéndum: Merkel

La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió que antes de la celebración del referéndum griego no se puede "empezar a negociar" un nuevo programa de ayudas a Grecia y afirmó que tanta legitimidad democrática tiene Atenas para convocarlo como sus socios para mantener su "postura" ante él (Lea también: Tsipras, dispuesto a aceptar condiciones para pago de deuda ).



"No se puede negociar de nuevo antes de la celebración del referéndum", sostuvo la canciller, en un debate extraordinario en el pleno del Parlamento (Bundestag), centrado en la situación de Grecia.



"Un buen europeo no es aquel que busca un acuerdo a cualquier precio, un buen europeo es el que respeta los tratados y la legislación nacional y de esa manera ayuda a que la estabilidad de la eurozona no sufra daños", subrayó Merkel antes de defender de nuevo la necesidad de que la UE mantenga su "responsabilidad común" y su "capacidad de compromiso".



La canciller aseguró que reconoce que los ciudadanos griegos, un pueblo "orgulloso", afronta días "muy, muy duros", pero destacó que no se puede olvidar que fue el Gobierno de Atenas el que acabó con las negociaciones "de forma unilateral" al convocar el referéndum y que el segundo programa de rescate expiró la pasada medianoche (Lea también: El "no" en el referendo griego del domingo lidera sondeos ).



Merkel admitió que la convocatoria de un referéndum es una decisión soberana y legítima y aseguró que el Ejecutivo de Alexis Tsipras puede preguntar "cuando quiera, sobre lo que quiera" y recomendar "lo que quiera", pero que los otros 18 socios del euro también tienen derecho a actuar de forma soberana y mantener una postura "adecuada" ante esa consulta.



En este contexto recordó que los ministros del Eurogrupo, ante la nueva petición del Gobierno de Alexis Tsipras de comenzar a negociar un nuevo paquete de ayudas, respondieron: "esperamos al referéndum, antes del referéndum no se puede negociar sobre ningún nuevo programa".



Esas negociaciones, añadió, no pueden producirse además sin que el Bundestag otorgue un nuevo mandato a su gobierno (Lea también: Grecia no pagó deuda a Fondo Monetario Internacional y entra en default ).



Merkel insistió en que la eurozona es hoy más fuerte que al inicio de la crisis para resistir la actual situación.



EFE