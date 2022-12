No puede manipularse en escritorio lo que no se ganó en urnas: gobernador de Nariño

“Quienes votaron para gobernadores y alcaldes actuales lo hicieron por cuatro años. Respeto a electores debe estar por encima de intereses personales. Si por algún motivo se aprueba ese irrespeto a los electores, renunciaré al cumplir mis cuatro años de mandato”, escribió en Twitter el gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero.



El mandatario hace referencia a la reforma que hace trámite en el Congreso de la República, que busca que los actuales alcaldes y gobernadores extiendan su periodo hasta 2022.

Vea también: Las conclusiones sobre el proyecto que amplía periodo de alcaldes y gobernadores



En entrevista con BLU Radio, Romero dijo que el proyecto busca “ganar sobre el escritorio lo que no se ganó en las urnas”, algo que, a su parecer, va en contra de los principios democráticos.



“Eso es faltar el respeto a los electores y a la democracia”, puntualizó Romero, quien aclaró que su renuncia no sería una jugada política para no inhabilitarse en futuras elecciones.



Escuche aquí la entrevista completa:

Publicidad