No pueden condenarlos sin vencerlos en juicio: U Pedagógica defiende estudiantes

El rector de la Universidad Pedagógica Adolfo León Atehortúa se pronunció sobre el caso de varios estudiantes de ese centro académico, sindicados de tener presuntos vínculos con los atentados terroristas en Bogotá (Lea también: No hay ningún profesor vinculado a ELN: rector pide no estigmatizar U. Nacional ).



“Dentro de las normas del Estado de derecho y el debido proceso, tenemos para decir que entre los capturados se encuentran seis estudiantes nuestros, uno de ellos no activo y cinco se encontraban en una salida el día 2 de julio de desde las 2:00 de la tarde en camino hacia Fusa. Tenemos reporte que constata que ellos iban en el vehículo”, dijo el rector, lo que demostraría que, por lo menos, no serían autores materiales.



Aseguró que los jóvenes de la Pedagógica capturados son “líderes estudiantiles con un alto compromiso social que han estado también presentes en algunas tareas de la universidad como lo que tiene que ven con la construcción del plan institucional” (Lea también: Estudiantes detenidos no estaban en Bogotá el día de atentados: U. Pedagógica ).



Por tal motivo, dijo que esperará las pruebas de la Fiscalía y la decisión del juez del caso para ver si sus estudiantes tienen líos o no.



“No se puede condenar a nadie sin haber sido vencido en juicio”, finalizó.