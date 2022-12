No pueden suspender privación de libertad para crímenes de lesa humanidad: HRW

En entrevista con BLU Radio, el director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advirtió que el acuerdo sellado con las Farc conlleva impunidad para los autores de delitos graves, por lo que la Corte Penal Internacional (CPI) podría no aceptarlo.



“El acuerdo permitiría que los máximos responsables de los peores crímenes cometidos durante este conflicto se eximan de pasar siquiera un solo día en prisión”, advirtió Vivanco, quien siempre ha expresado su desacuerdo con algunos aspectos de este proceso de paz.



Incluso, dijo que es una exageración decir que a los miembros de las Farc le están diciendo que “es el país por cárcel”, tal como lo ha manifestado la oposición al Gobierno Santos en Colombia.



Según Vivanco, la Corte no permitirá que los máximos responsables de crímenes de guerra y violación de Derechos Humanos no tengan ni un día de cárcel.



“La pena de privación de la libertad no podría suspenderse totalmente, en plenitud, lo cual sugiere para algunos que esa pena de privación de la libertad podría parcialmente ser limitada y para otros, entre los que yo me encuentro, que no se puede suspender la privación de la libertad como pena para delitos tan graves como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, enfatizó el director para las Américas de HRW.



Sin embargo, enfatizó en que la ONG celebra lo alcanzado y apoya los esfuerzos del Gobierno Nacional en lograr un acuerdo de paz.



“Nosotros favorecemos un acuerdo de paz, creemos que un acuerdo de paz es la mejor opción para reducir las violaciones a los Derechos Humanos en Colombia y queremos dejar constancia que este acuerdo contempla esfuerzos que me parecen serios para promover la rendición de cuentas”.



El presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las Farc, alias Timochenko, acordaron en un encuentro histórico, un plazo de seis meses como máximo para firmar la paz y anunciaron un sistema de justicia especial para todos los implicados en el conflicto.



Ese sistema especial incluye beneficios para quienes admitan su responsabilidad en delitos graves o crímenes de guerra.



Ambos anunciaron que el 23 de marzo de 2016 será la fecha tope para concluir las negociaciones y firmar un acuerdo de paz definitivo, tras el cual las Farc tendrán un plazo de 60 días para dejar las armas.



Para llegar a ese punto se creará una "jurisdicción especial de paz" que juzgará delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, mecanismo que contará con salas de justicia y con un tribunal de paz competente sobre todos los actores implicados en la guerra.



Este tribunal, según lo anunciado en La Habana, establecerá dos tipos de penas: uno para los que reconozcan su responsabilidad en esos delitos y otra para los que no. Con EFE





