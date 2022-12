No puedo agradar a todos. Hay gente que me quiere, otros no: Cristiano Ronaldo

enfermos de leucemia reconoció que está viviendo "un buen momento tanto a nivel personal como a nivel del club y de selección".

Publicidad

Ronaldo, donante de médula, señaló que la gente en Portugal "está muy contenta. El momento que vive Portugal es difícil, como España, pero Portugal un poquito más y en esas dos horas en esos dos días hemos dejado a la gente más contenta", dijo en alusión a los partidos de repesca contra Suecia.

A la pregunta de si se considera ahora el mejor jugador del mundo contestó: "Pienso que no sólo es este año. He tenido que demostrar un nivel muy alto en los últimos años. No es una coincidencia. Desde que estoy en Madrid tengo que demostrar a la gente que estoy presente. Son gustos, como he dicho muchas veces no puedo gustar a todos".

Publicidad

Efe