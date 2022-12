No queremos su puesto, señora ministra: César Gaviria a MinJusticia

Luego de que la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, acusara al expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, de conspirar para tumbarla de su puesto, el jefe de la colectividad le respondió, negando el supuesto interés en su cartera.

Según la ministra Borrero, el Partido Liberal busca entrar con cuota burocrática al gabinete del presidente Iván Duque.

“Quieren entrar al Gobierno y debilitar a los ministros para que pueda haber unas vacantes. Tienen un afán y realmente crean esos rumores. Ya hay hasta candidatos del Partido Liberal para reemplazarme. Mi pase lo tiene el presidente, yo me voy en el momento que quiera el presidente”, dijo en su momento Borrero.

Ahora, en un mensaje enviado a BLU Radio, Gaviria le respondió que dichas acusaciones son falsas y que su partido no está detrás de esta cartera.

“Por favor, nosotros no queremos absolutamente nada y menos su puesto señora ministra, queremos es una reforma a la justicia consensuada, estudiada, consultada con el ciudadano de a pie, con el poder judicial, que no recorte la tutela, que no se invente tribunales de aforados, que no reste autonomía a la Rama Judicial”, escribió a BLU Radio el exmandatario.

Gaviria asegura que su partido se ha reunido en las últimas semanas con las altas cortes para consolidar las inconformidades de quienes integran el sistema judicial, sobre la reforma propuesta por el Gobierno.