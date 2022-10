No quiero que se acaben mis sueños: madre de familia víctima de avalancha

Claudia Dabeiba, quien llegó a Mocoa como desplazada del municipio de Orito, es otra historia detrás de esta tragedia que enluta al país.



Está otra víctima residía en el barrio Los pinos, donde se encontraban 20 familias desplazadas que vivían en casas regaladas por el Gobierno, barrio que debido a la avalancha desapareció en su totalidad, “el barrio siempre había sido muy unido, hoy ya no queda nada” aseguró Dabeiba.



Además, pide al presidente Santos que ayude a las madres cabeza de familia de esta zona que lo perdieron todo, agregando que no quiere que lo sucedido signifique que su hijo no pueda continuar en la Universidad, “no quiero que a mi hijo se le tronquen los sueños” añadió.



