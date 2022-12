No responderé el ataque personal de Alonso Salazar: Sec. Gral. del Partido Verde

dirigir el Partido Verde sustentando su decisión a las diferencias que sostienen los caciques políticos de esa bancada.

Sobre las críticas de Salazar en la misiva, según las cuales García lo acusó a él y a varios miembros del partido de “componendas y tratos inadecuados al interior de la colectividad”, el secretario aseguró que “esa es una afirmación que él (Salazar) debería concretar. Quisiera no avanzar en esa situación. El doctor Salazar debería ser quien extienda esas afirmaciones”.

En la carta, el político además cuestiona la “actuación desleal y calumniosa de García”, a lo cual el dirigente verde respondió expresando que ésta se trata de una acusación que tiene que ver con asuntos personales y no políticos y que por ello prefiere no pronunciarse.

“Yo no le voy a responder un ataque personal cuando se refiere a la integridad personal. Los políticos debemos trabajar en torno a los argumentos. Esas palabras definitivamente no me definen y me generan preocupación”, aseveró García.

“Es una afirmación durísima. Las palabras de Salazar me sorprenden y me hacen poner muy triste (…) Estoy dispuesto a debatir esas afirmaciones”, añadió.

El secretario General de los verdes señaló finalmente que guarda la esperanza de que se “rehaga la situación y que ésto no sea más que una confrontación de ideas y de diferentes interpretaciones de la realidad interna del partido”.