No sabía que estaba firmando título minero de esposo de una funcionaria: Fajardo

Luego de que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por presunta entrega irregular de un título minero, el funcionario explicó por qué firmó dichos títulos.



Debido a que el Ministerio Público tomó esta decisión con el fin de establecer si hubo irregularidades en la entrega de un contrato a Manuel Antonio Mesa, esposo de la exsecretaria departamental de Participación Ciudadana, Beatriz White, quien era funcionaria de su administración, Fajardo aclaró que no sabía que el título firmado era para el esposo de la señora White.



“Yo expliqué que no sabía porque nadie me lo dijo en ningún momento. Yo miré la firma de siete abogados y expliqué eso a la Procuraduría, quienes me dijeron que me creían”. “Si algo he hecho yo es responder por cada caso”.



Desmintió ser amigo de Beatriz White y su esposo. “Nunca he estado con ellos, eso que demostrado”. “Tengo que demostrar que yo no soy descuidado ni negligente con el seguimiento a los procesos”.