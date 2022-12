No se ha reducido ofensiva contra cultivos ilícitos: Policía Antinarcóticos

Un reciente informe revelado por la ONU indica que los cultivos de coca aumentaron considerablemente en Colombia, pues de 48 mil en 2013 pasaron a ser 69 mil en 2014 (Lea también: Cultivos de coca aumentaron de 48 mil a 69 mil hectáreas entre 2013 y 2014: ONU ).



Sobre el tema, el general Ricardo Restrepo, director de la Policía Antinarcóticos, indicó en diálogo con Blu Radio que reconoce que Colombia tiene “el problema del incremento de la producción y los cultivos ilícitos” pero destacó “el trabajo de la Policía Antinarcóticos” dado que, según dice, “no se ha reducido la ofensiva contra los cultivos ilícitos” en el país.



“Me centro en decir que vamos a revisar la estrategia, como lo ordena el presidente de la República. El Ministerio de Defensa presentará una estrategia integral y articulada para, no solo la erradicación, sino la prevención”, añadió.



Según el general Restrepo, “el incremento en el último año tiene una lógica y es que mientras no seamos efectivos en la erradicación, seguirán existiendo cultivos. Por tanto debemos aumentar las operaciones y ser efectivos” (Lea también: En cumbre, Colombia explicará alternativas a glifosato y acuerdos con Farc ).



La ONU señala también en su informe que "aun cuando el cultivo del arbusto de coca haya disminuido", los herbicidas y fertilizantes utilizados también han ocasionado daños ambientales en el país.



Al respecto de métodos como la aspersión, el general aseguró que en 2014 las autoridades tuvieron “inconvenientes con el proceso pues estuvimos 4 meses sin ella mientras se hacían arreglos técnicos a los aviones”.



Añadió, sin embargo, que “la erradicación de cultivos no es solo por medio de la aspersión, sino que esta hace parte del proceso, es un elemento muy importante”.

“Tenemos una flota de 11 aviones dispuestos para la aspersión pero se dañaron y desconozco cuánto tiempo tardaron en repararse” (Lea también: Documento de embajada de EE.UU. reporta aumento de cultivos de coca en Colombia ).



Finalmente, aclaró que no le han ordenado “dejar de combatir el narcotráfico”, esto en alusión a que en las últimas horas desde la Procuraduría General se señaló al Gobierno como responsable del aumento de cultivos ilícitos pues, según dice el Ministerio Público, las autoridades "desmontaron" la lucha contra el narcotráfico.