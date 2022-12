No se va a otorgar el título en el Valle del Cocora: Agencia Nacional de Minería

La funcionaria indicó que la Agencia Nacional de Minería debía conceder el debido proceso para argumentar a la compañía que realizó la solicitud la decisión de no otorgar dicho título para la explotación de oro y platino en la zona.

“No voy a otorgar el título y cumpliendo el debido proceso no voy a otorgar el título, no tengo ningún elemento para otorgar el título, para eso es el debido proceso (…) una vez se haga la concertación con el acalde y la autoridad ambiental se le comunica a la empresa que su solicitud no es viable”, señaló la funcionaria.

Habib indicó que la ley la obliga a cumplir un procedimiento por lo que se tiene que dar trámite a la solicitud radicada ante la entidad para poder obtener el título minero en el Valle del Cocora, sin embargo, resaltó la importancia de conocer la impresión de las autoridades ambientales y culturales de la zona para poder decir sí o no a esta solicitud.



La Agencia Nacional de Minería explicó que ese es el procedimiento estipulado por la ley e indicó que al no ser un área excluida para la minería, es necesario cumplir lo que denominó el “debido proceso”.



“Antes primero se expedía el título y luego se enteraba el alcalde, ahora primero nos sentamos con el alcalde y se adelanta el estudio ni la agencia ni el Gobierno quiere poner en riesgo el Valle del Cocora (…) Vemos esto como algo muy positivo porque ahora la minería se hace de manera coordinada entre el Gobierno central y el Gobierno local, no hay afán de expedir títulos”, indicó Habib.



“Primero se realiza un estudio jurídico si no es una zona excluida, necesitamos que la autoridad ambiental participe y asegure que en esa zona no se puede hacer exploración, lo importante de esto es que no hay título, debemos acordar con el alcalde y tener todos los argumentos para decir como agencia que no es una zona apropiada para la explotación minera, sale una medida de protección”, añadió.

La funcionaria indicó que los argumentos entregados por la comunidad son suficientes para cerrar la discusión al respecto del título minero en Salento, además, señaló que de esta decisión se desprende la seguridad jurídica que necesita el Estado para poder proteger el Valle del Cocora y la Palma de Cera.



“La agencia no va a conferir el titulo con esa participación, genera una seguridad jurídica cumpliendo con el debido proceso (…) Tenemos una zona donde hay un potencial, el hecho que haya oro no quiere decir que se le otorgue el título, con la participación del alcalde y la medida de protección se garantiza que no habrá minería”.