No solo se violó la soberanía sino los DD.HH.: alcalde de Tibú

Escalante aseguró que no han recibido ninguna explicación por parte de la Guardia Nacional Venezolana y que la denuncia ya reposa en la Personaría de del municipio por violación a los Derechos Humanos, luego que las fuerzas del vecino país llegara a una vivienda, desplazara a sus habitantes y quemara la casa donde se alojaban. (Lea también: Denuncian que guardia venezolana violó la frontera y quemó casa de una familia )



“No dan ninguna explicación, la denuncia está en la Personería del municipio por violación de Derechos Humanos, son habitantes muy humildes (…) No solo se violó la soberanía sino los derechos humanos”, indicó Escalante.



El alcalde del municipio aseguró que el Ejército ya realizó presencia en la zona, pero al mismo tiempo asegura que las autoridades no permaneces por mucho tiempo en el sector y se retiran rápidamente. (Lea también: Choques entre chavistas y oposición en el Consejo Nacional Electoral )



“El Ejército ya hizo presencia, pero es temporal, no se pueden quedar todo el tiempo ahí”, indicó.