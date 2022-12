“No soy candidato a nada”: procurador Carrillo le responde a fiscal general

El procurador Fernando Carrillo le salió al paso a las declaraciones del fiscal general, Francisco Barbosa, quien en el marco de su posesión pidió tanto al contralor, Carlos Felipe Córdoba y al procurador general acoger su idea de que exista inhabilidad temporal.

El objetivo, según Barbosa, es evitar que quien aprovechándose de estos cargos inicie campañas presidenciales tempranamente.

“Por esa razón, invito al contralor general, Carlos Felipe Córdoba, y al procurador general, Fernando Carrillo a que acompañen la propuesta, como lo hace hoy el fiscal general, de impulsar la inhabilidad temporal que se quiere establecer a nuestros cargos para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones”, expresó Barbosa.

Entre tanto, el procurador Fernando Carrillo, en su cuenta de Twitter, le respondió a Barbosa que él no es candidato a ningún puesto.



“La propuesta del Fiscal Barbosa YA está en el proyecto de reforma a la justicia. No sé quién tenga aspiraciones presidenciales. No soy candidato a nada. Más bien, invito al fiscal a unirse a la campaña de lucha frontal #ContraLaCorrupción conjuntamente con @CGR_Colombia”, escribió.

Se trata del primer gran pulso entre el jefe del Ministerio Público y Francisco Barbosa quien llega a la Fiscalía, tras varios meses de interinidad de Fabio Espitia.