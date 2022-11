“No soy John Calzones, mi nombre es John Jairo Torres”: alcalde de Yopal

El alcalde aseguró que el sobrenombre ‘John Calzones’ es solo usado “por las personas que quieren hacerme daño y lastimar mi nombre, yo soy una persona respetuosa y pido respeto de la gente”.



Torres afirmó que es una persona que cree en la justicia del país “y es apenas normal que la Fiscalía haga su ejercicio de ente acusador pues ellos creían que yo tenía algo que ver pero como se dieron cuenta, varios organismos ya han dicho que no se tipifican los delitos en mi caso”.



Aseguró que es una persona humilde que “tiene un manejo comercial pequeño, nosotros no somos ningunos ricos y lo que sucedió es que cometí el error de tomar una oportunidad de participar en política y pisé unos callos muy altos”.



Dijo que en Colombia es normal que a las personas se les habrá investigación “eso fue por un anónimo y ellos investigan porque es su labor”.



El alcalde aseveró que no tiene ningún vínculo con algún tipo de delito o criminales “yo estoy al frente de mi ciudad, yo soy una persona honrada que responde por mi ciudad”.



Un juez dejó en libertad al alcalde de Yopal, John Jairo Torres, quien fue recapturado el pasado domingo.



La Fiscalía, según el juez, determinó que Torres no es un riesgo para la sociedad, pues tiene una residencia fija.



Además, se considera que los hechos por los que se recapturó al mandatario ocurrieron antes de que Torres obtuviera los lotes de la ciudadela La Bendición, por los que es investigado en otro proceso que adelanta la Fiscalía.