“No soy un dictador”: respuesta del presidente Santos al gobernador de Bolívar

El presidente Juan Manuel Santos inauguró este jueves el puente de Gambote en Arjona, Bolívar, donde el gobernador Juan Carlos Gossaín le reclamó por la supuesta falta de diligencia para autorizar esa doble calzada comparándolo con el expresidente Gustavo Rojas Pinilla, quien según él no necesitó de ningún director de un Fondo de Adaptación para hacer el puente "sino que dio la orden para construir el puente de Gambote y así se hizo".



El mandatario le respondió a Gossaín que hay una gran diferencia entre su gobierno y el de Rojas Pinilla, ya que según el, este era un dictador y él es un demócrata.



“Este puente es apenas una de más muchas obras. La segunda calzada, vuelvo y les repito aquí, una vez más, se va a construir. Es una necesidad. No lo hago por satisfacer o por los aplausos. Lo hago porque sería una insensatez no hacerlo”, dijo el presidente durante la inauguración.



El jefe de Estado le aclaró al gobernador de Bolívar que para poder conectar la Costa colombiana con el resto del país se exige de ese puente, por lo cual estaba haciendo presencia en el departamento “para inaugurar el primer tramo y para comprometerme con el segundo. No se equivoquen que eso se va hacer”.