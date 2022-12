“No tengo apoyo de la casa Blel”: candidato a Alcaldía de Cartagena William García

El candidato a la Alcaldía de Cartagena William García Tirado se refirió a los rumores sobre el apoyo y respaldo del condenado por parapolítica Vicente Blel Scaff, involucrado en polémicos audios que estarían relacionados con un presunto cartel de la contratación en Bolívar. García afirmó que es un candidato independente.

"Estoy avalado por Colombia Justa Libre, un partido independiente que no tiene asedio en la ciudad de Cartagena. Me están acompañando los partidos Cambio Radical, Liberal y ASI. En ningún momento el Partido Conservador me ha apoyado y mucho menos la casa Blel”, afirmó García Tirado.

García agregó que no tiene jefes políticos y que es un candidato de abstracción popular en Cartagena.

Actualmente García tiene una citación de la Procuraduría General de la Nación por participar en la etapa precontractual de un convenio con desconocimientos de los principios de transparencia: economía, responsabilidad, publicidad y selección objetiva.

