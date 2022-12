No vamos a apelar su sentencia pero sí su extradición: abogado de alias ‘Payaso’

la DEA James Terry Watson en un paseo millonario en Bogotá, aseguró que acatarán la sentencia de 36 años y medio de cárcel, pero apelarán la extradición.



“La sentencia no la vamos a apelar, pero sí la condena, es decir, el estatuto para condenarlo en términos constitucionales. En términos prácticos, se está apelando la extradición (…) Fue un delito cometido por colombianos en Colombia y debería resolverse en Colombia”, dijo el abogado Kiyonaga.



“De ser necesario, iremos a la Corte Suprema de Colombia para apelar la extradición”, agregó.



Por otro lado, el jurista reiteró que no está de acuerdo con la Corte de Estados Unidos que no validó la denuncia de alias ‘Payaso’ de que estaba siendo amenazado por agentes del Estado norteamericano. Vea también: Condenan a 36 años de cárcel a alias ‘Payaso’ por crimen de agente de la DEA



Además, aseguró que si un diplomático colombiano vive una situación similar en Estados Unidos, no cree que serían extraditados los culpables, haciendo una crítica a ese hecho.



“Fue un paseo millonario, fue un evento de delincuencia callejera, al agente Watson no lo escogieron por ser americano ni por ser agente de la DEA, lo escogieron para robarlo sin tener conocimiento”, manifestó John Kiyonaga. Vea también: Defensa de ‘Payaso’ apelará fallo condenatorio por crimen de agente de la DEA



Cabe recordar que por el paseo millonario ocurrido en Bogotá el 21 de junio de 2013, también fue condenado uno de sus cómplices, Ómar Fabián Andrés Valdés, quien recibió una condena de 29 años de prisión.



Según la Fiscalía de Estados Unidos, los hombres eran líderes de la banda de asaltadores y de paseos millonarios, y responsables de agredir al exagente de la DEA quien recibió choques eléctricos por parte de Baldés y puñaladas de Bello, lo que terminó causándole la muerte luego de resistirse al robo.