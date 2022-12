No veo viable que EE.UU. conceda indulto a ‘Simón Trinidad’: exembajador Frechet

El exembajador de Estados Unidos en Colombia, Miles Frechet, aseguró en entrevista con Blu Radio que es poco probable que el Departamento de Justicia de su país conceda un indulto al líder de las Farc preso en ese país, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera alias ‘Simón Trinidad’.



“Habría mucha oposición en este país, lo veo muy dudoso (…) el presidente Barack Obama es una persona de derecho, siempre ha estado apegado a la ley y no creo que esta vez lo deje de hacer”, finalizó.



En diálogo con Mañanas BLU, el exembajador Frechet también aseguró que no sería extraño que el presidente Juan Manuel Santos haya hablado con altos funcionarios del Gobierno norteamericano para evaluar la posibilidad del indulto a ‘Trinidad’.



“Me extrañaría enormemente si en algún momento el presidente Santos no ha discutido eso con altos funcionarios del Gobierno estadounidense, me extrañaría enormemente”, manifestó Frechet.



Para contextualizar, recordó que las Farc siempre han estado interesadas en que ‘Simón Trinidad’ sea liberado pese a tener una condena de 60 años de prisión por el secuestro de tres norteamericanos.



“El interés de Simón Trinidad de ser excarcelado y poder participar en las conversaciones de paz es viejo, así que estoy absolutamente seguro que el Gobierno de Estados Unidos ha estado enterado de ese interés desde hace mucho tiempo”, agregó.



Frechet manifestó que el tema de la extradición de los líderes de las Farc que han sido acusados por Estados Unidos de narcotráfico “también es un tema que sin duda alguna va a ser discutido en algún momento de las discusiones”.



Finalizó diciendo que “las Farc no son bobos sino muy buenos negociadores”, por lo que estima que “al final van a decir: ‘si hay extradición, se quiebran las negociaciones”.