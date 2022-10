No viajamos a la posesión de Donald Trump: Senador Iván Name

El senador Iván Leonidas Name, miembro de la mesa directiva de la corporación, aseguró que no viajó a la posesión de Donald Trump como lo indica la Procuraduría.



Name indicó que su viaje a Estados Unidos coincidió con la posesión del mandatario, pero que el objetivo principal era reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y algunos funcionarios de la embajada colombiana en ese país.



El senador aclaró que el viaje fue costeado con dineros no oficiales y que espera que la Procuraduría adelante la investigación para desvirtuar cualquier abuso del erario público.



Name, aunque señaló que “bienvenida sea la investigación”, si dejó claro que le parece algo exagerada, pues como aseguró en varias oportunidades, el viaje fue costeado con su dinero.



Investigación



La Procuraduría anunció que abrirá una indagación preliminar contra el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, y los miembros de la mesa directiva Daira Galvis Méndez e Iván Leonidas Name Vásquez, por la aprobación de un viaje en enero a EE.UU. para participar en la posesión del presidente Donald Trump.



El Ministerio Público indaga si la mesa directiva del Senado desconoció la norma que prohíbe la aprobación de viajes al exterior con recursos públicos, salvo de que se trate de misiones específicas aprobadas por las tres cuartas partes de la corporación.



Además, se busca establecer si los viáticos para la permanencia de los tres senadores en el país norteamericano fueron aprobados por la mesa directiva del Congreso.



La Procuraduría solicitó que se certifiquen los viajes autorizados en enero precisando fechas, viáticos, valor de los pasajes y trayectos, labores desarrolladas y actividades a las que asistieron los senadores.



Por su parte, la Presidencia del Senado envió un comunicado asegurando que acatan la decisión del Ministerio Público y darán las explicaciones pertinentes.



Agregan que los viajes de los congresistas han sido autorizados por las mesas directivas.



