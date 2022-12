No voy en lista de La U porque no quieren apoyar la revocatoria: Miguel Gómez

El representante a la Cámara por el Partido de La U reveló en Mañanas BLU las razones por las cuáles no hará parte de la lista de la bancada para las elecciones parlamentarias del próximo año.

Gómez aseguró que “son dos razones principalmente por las cuales dije no: la primera es que no le veo la intención al Partido de limpiar su nombre por estar salpicado con el carrusel de la contratación y segundo, ellos no quieren comprometerse con un cambio en Bogotá apoyando a la revocatoria de Petro ”.

El representante afirmó que “ Petro no es ajeno al clientelismo y por eso anda generoso con las clases políticas, el Partido no quiere tomar posición y por eso yo no puedo representarlos”.

Gómez reveló que probablemente la lista al Senado de la U estaría encabezada por el general Padilla y a la Cámara por la concejal Martha Ordóñez, quien renunciaría este lunes a su puesto en el cabildo de la capital.

“Yo dije que no porque me sentí como ‘mosco en leche’ en un partido que no apoya el desarrollo de la ciudad”, puntualizó.