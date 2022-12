Una parodia del cómico saudí, Hisham Fageeh, ya da la vuelta al mundo, pues se burla del gobierno árabe que prohibió que las mujeres manejaran carros.

Publicidad

Tomando como base la canción “No Woman no Cry” de Bob Marley, el comediante canta “No Woman No Drive” (mujer no manejes) en donde dice que es mejor que las mujeres estén en el asiento de atrás, donde sus ovarios están protegidos y pueden tener muchos hijos.