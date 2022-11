Nombrábamos magistrados sin discriminar por edad: Henry Villarraga

magistrados para no discriminarlos por su edad.

“Son situaciones administrativas”, advirtió el magistrado Henry Villarraga al afirmar que nombró por periodos cortos magistrados auxiliares porque la ley lo permitía.

“No podíamos discriminar por ser adulto mayor a personas que cumplían con los requisitos”, dijo sobre el llamado carrusel de pensiones, que permitió la pensión con sueldo de magistrados de personas que trabajaron por, en algunos casos, un mes.

Aclaró que esos funcionarios lograron pensiones millonarias a través de mecanismos de tutela y no por los magistrados. “Que ellos hayan utilizado el periodo corto a través de acciones de tutela es otra cosa”, señaló.

Villarraga comunicó que la investigación que le adelantan no tiene nada que ver con el carrusel de pensiones pues está basada en el nombramiento de tres secretarios de seccionales del Tolima y Caquetá como magistrados y negó que alguno de ellos se haya favorecido en su pensión.

Por otra parte, el magistrado Henry Villarraga explicó por qué renunció a ser el ponente de la investigación contra la jefe de fiscales judiciales ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucía Zamora.

“No me asiste ningún interés en ser el ponente de esta investigación, no me incurren causales de impedimento, nada tiene que ver un proceso en el que ya fui sometido al escarnio de la justicia”, afirmó.

Dejó claro que Zamora no está investigando ningún carrusel de pensiones pero sí una denuncia penal de la magistrada María Mercedes López contra los expresidentes de la sala disciplinaria por falsificación de unas actas, “inventada a punta de mentiras para salvarse de caer en el carrusel de la contratación”, aseguró.

Zamora dice que Henry Villarraga, Angelino Liscano y Julia Emma Garzón no pueden investigarla, pues con anterioridad ella los había incluido en la indagación por el carrusel de pensiones en las altas cortes.

Zamora había pedido en el documento que suspendan la investigación disciplinaria en su contra por ordenar la detención de Sigifredo López como posible cómplice del asesinato de 11 diputados del Valle, que al final no se pudo comprobar.