Nombramiento de magistrados de la JEP es sesgado: Cambio Radical

El director nacional del partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, habló en Mañanas BLU sobre la negación del movimiento para votar en la reglamentación de la JEP.

“El nombramiento de los magistrados de la JEP es sesgado, después de revisar los nombres vemos que está marcado a una tendencia de beneficiar a las Farc. Se beneficiarán 7 mil personas y vamos a atentar contra la seguridad jurídica del resto de los colombianos”, agregó.

También se refirió a la intervención del fiscal general Néstor Humberto Martínez en el Congreso este miércoles en la que se refirió a la JEP. “Muy grave, se incluyeron 15 micos entre la ponencia que se conocía, ahí está el tema de los testaferros, Bacrim e impunidad hasta el 2019 que empezará a funcionar esta justicia”, dijo.

Vélez manifestó que la colectividad “no tiene tranquilidad en la elección de los magistrados ni confía” por sus sesgo y puntos de vista.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, reprochó la decisión del partido de darle la espalda al proyecto.

“Me sorprende muchísimo. Por lo tanto, señalar que no hay garantías frente al nuevo tribunal me parece lamentable”, dijo en diálogo con BLU Radio.





De otro lado, el ministro se refirió a las observaciones que hizo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el Congreso.





“Con el propio fiscal definimos que con los temas que no lográsemos acuerdos los llevaríamos al Congreso y él ayer le explicó las observaciones de 15 artículos”, dijo.



Sin embargo, el funcionario manifestó que no se trata de “micos”, sino de preocupaciones en temas específicos.



“Él tiene una preocupación legítima y es qué ocurrirá mientras empieza a funcionar la JEP con aquellas ´personas que serán competencia de esa justicia”, agregó.



