‘Ñoño’ Elías admite regalo de una costosa cartera a esposa de Luis Fernando Andrade

El senador Bernardo Miguel Elías, en un mensaje enviado a Mañanas BLU, admitió que le regaló una cartera marca Louis Vuitton a la esposa de Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, investigado por los sobornos de Odebrecht.

“Fue una vaina boba. Nada del otro mundo, una cosa pequeña. Yo de eso no sé. No escojo carteras y no sé de carteras. Solo puedo decir que fue un simple detalle que quisimos tener con ellos ya que habían sido muy especiales con nuestra niña”, dice el mensaje.

Además, el senador manifiesta que visitó al menos 6 veces a la ANI, una de las cuales, según asegura, se dio en junio de 2013 para que el organismo sacara adelante la vía Ocaña- Gamarra.

Finalmente, Elías se negó a otorgar una entrevista por considerar que puede afectar el proceso que adelanta la Fiscalía.