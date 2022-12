una bala perdida en la ciudad de Medellín, mientras recibía el fin de año.

"Mi hija me dijo, cuando nos regresamos, papi a mí la navidad no me gusta”, aseguró Britel quien pidió a través de Mañanas Blu que el crimen de su hija no quede impune.

La familia Britel había viajado a la capital antioqueña, desde Bogotá, para disfrutar del alumbrado y recibir el año nuevo.