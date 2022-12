“Nos sentimos ignorados y despreciados por él”: alcalde de Bucaramanga a Iván Duque

Luego de la multitudinaria marcha en la que participaron más de 40.000 personas en Bucaramanga, el alcalde de esta ciudad, Manuel Azuero, expresó que los bumangueses se sienten ignorados y despreciados por el presidente de Colombia, Iván Duque.

“Nos sentimos ignorados y despreciados por el presidente (…) Le escribo una carta al presidente para que nos dé explicaciones y rectifique el nombramiento del ministro Carrasquilla como ministro de ambiente ad hoc en proceso de delimitación de Santurbán y me responde una secretaria de la Casa de Nariño con una respuesta inocua e inútil”, dijo Manuel Azuero, alcalde de Bucaramanga.

El mandatario local le pidió a Iván Duque que viaje a Bucaramanga y escuche “el clamor de los ciudadanos para que proteja el páramo de Santurbán”.

“El presidente tiene que escuchar al país, se tiene que conectar, no a través de un programa de televisión, no a través de talleres formateados (…) Que venga y escuche a Bucaramanga, él, no a través de delegados ni de respuestas formateadas a la ciudad a hablar del páramo de Santurbán”, agregó.

Escuche las palabras del alcalde de Bucaramanga:

