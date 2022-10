Nuestra financiación no era precisamente con auxilios estatales: ‘Santrich’

En una entrevista entregada por ‘Jesús Santrich’ al medio argentino Página 12, el jefe guerrillero de las Farc dejó en el aire la presunta financiación de la firma brasileña Odebrecht a este grupo guerrillero.

‘Santrich’ aseguró que le corresponde a la constructora aclarar si le entregó dinero a las Farc y aclaró que debido a su carácter de guerrilla, la financiación no era con dineros estatales.

“Lo de Odebrecht lo tendrán que decir ellos. Somos aún hoy una organización insurgente, rebelde, por tanto nuestra financiación no era precisamente con auxilios estatales. Recordemos que nos financiábamos con una normatividad paralela que creamos en el pasado y le cobrábamos impuestos a todas clase de economías”, dijo ‘Santrich’.

“Hoy somos una organización que transita a la legalidad pero eso no debe convertirnos en delatores. Pregúntense entonces sobre los fusiles americanos que tenemos. ¿Quién nos los dio? ¿La embajada gringa? Estamos en transición a la legalidad, pero eso no nos convierte en delatores. Por lo tanto, no vamos a hacer ninguna afirmación a favor o en contra de Odebrecht”, agregó el guerrillero.

‘Santrich’ confirmó que han “recogido recursos de muchas áreas, de muchas zonas, de muchas empresas”, y aseguró que “rancamente, no creo que Odebrecht haya financiado a las FARC. Esto puede tratarse más bien de una cortina de humo para desviar la atención frente al problema que tenemos con funcionarios públicos como el Fiscal General que sí está involucrado en el caso de Odebrecht”.

Por su parte, ‘Pastor Alape’, otro de los negociadores de las Farc, también señaló que no serán delatores y que desconoce si la multinacional brasilera entregó dineros a las Farc.

“Nada de esas situaciones y no tenemos conocimiento de entrada de dineros de Odebtecht”, dijo Alape.