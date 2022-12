Nueva condición al Acto Legislativo no ofrece mayores garantías: procurador

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, considera que la condición que se le sumó al Acto Legislativo para la Paz, para que solo entre en vigencia una vez sea refrendado por el pueblo, no ofrece ninguna garantía de que habrá transparencia con los colombianos.

"Eso no sirve de nada, es una especie de ‘príncipe Eunuco’. No tiene ningún fruto por una razón elemental y es que se va a votar pero no se va a decidir, el ciudadano no decide nada de lo que se haya acordado en la Habana porque esa no es la forma de modificar la Constitución", advirtió.

El jefe del Ministerio Público explicó que la Constitución solo puede modificarse mediante un referéndum, actos legislativos en función exclusiva del Congreso y a través de una Asamblea Constituyente.