Nueva moda en redes demuestra que no hay por qué hacer show tras el divorcio

Ahora divorciarse no es tan dramático como en el pasado y deja de producir pena o lamentos.



Al menos así lo demuestran decenas de exparejas que con selfies acompañadas de #DivorceSelfie muestran el fallo del juzgado y una sonrisa, informando sobre su separación legal.



Cientos de críticas han recibido por esta moda, pero quienes lo hacen aseguran que es para demostrar que no hay por qué llorar y sufrir, pues seguirán siendo amigos pese a no sostener una relación de pareja.