Nuevo cierre entre Concordia, Urrao y Betulia complica movilidad en el suroeste

La caída de material registrada entre la noche del sábado y la mañana de este domingo, ocasionó de nuevo el cierre de la vía que comunica a los municipios de Concordia, Betulia y Urrao en el suroeste antioqueño.

El bloqueo es en el sector Platanillal, donde precisamente se han reportado problemas de movilidad desde hace 13 días por los constantes derrumbes.

Publicidad



El alcalde de Betulia, Alonso Suárez, alertó que nuevamente se acabó el gas domiciliario en los tres municipios y que las tractomulas con las cosechas de café y aguacate están frenadas, pues no pueden transitar por las vías alternas.

“Además, las condiciones climáticas no han ayudado porque ha caído mucha agua, lo que no permite que la maquinaria amarilla haga su trabajo con rendimiento, pues es un fango que no deja ser transportado”, añadió Suárez.

Antes del nuevo derrumbe, el paso se estaba habilitando cada media hora solo para los vehículos livianos y en una ocasión se permitió el paso de carros de carga, pero estos debieron ser arrastrados con maquinaria debido a que quedaron atrapados en el lodo.

Lea también: Derrumbe en Concordia tiene incomunicados a tres municipios del oriente antioqueño

Publicidad

El mandatario aseguró que hay preocupación en el municipio además por las posibles afectaciones para el turismo de fin de año que pueda traer este cierre.

Entérese en BLU Antioquia de todas las noticias de la región que son relevantes e importantes, con los hechos que son novedad, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.

Publicidad