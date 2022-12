Nuevo escándalo en la Drummond por presunta enfermedad de cáncer en 15 empleados

denunciando problemas de salud por el trabajo que desarrollan en las minas.

Por lo menos 15 trabajadores tendrían cáncer de pulmón y la empresa no estaría apoyando su tratamiento, denuncia Aníbal Pérez, presidente de Asociación de Trabajadores de la compañía.

“Lo que se registra es el abandono total de esta multinacional. Conociendo ella la gravedad de la enfermedad que padecen sus trabajadores, que es el cáncer de pulmón, éstos están abandonados totalmente por la compañía. No tienen tratamiento medico. A ellos se les dificulta asumir un tratamiento tan costoso, como es el cáncer, porque los ingresos económicos prácticamente han sido reducidos al mínimo”, precisó el líder del gremio.

En otras noticias, la Corte Constitucional deberá decidir sobre una curiosa demanda en contra del fallo de La Haya que le quitó una importante porción de mar a Colombia en el archipiélago de San Andrés y Providencia. El querellante alega que dicha decisión no fue proferida por una autoridad colombiana y por lo tanto no se ciñe a la Constitución y no debería ser válida.