al asesor político que reside en Colombia.

Publicidad

Rendón, quien no va a Venezuela desde 2006, escribió en Twitter: “Deseos no preñan. Que Uds me inventen todos los días un crimen nuevo, no me vuelve criminal. Me fortalece, me motiva, me halaga!”.

Rodríguez le respondió en la misma red social: “@JJRendon es la justicia que te llegará por tus actos criminales! Las mujeres son sagradas! Son los límites que transgrediste y te ufanas”.